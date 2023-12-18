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溫傑：料年底粉飾櫥窗機會微，恒指或於16000至17300點橫行

18/12/2023

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　上周五人民幣(CNY)中間價三連升，報7.0957兌一美元，見約半年新高，加上中央放鬆樓市措施等消息，港股上周五（15日）繼續反彈，即使內地「三頭馬車」數據只有工業數據勝預期，但恒指懶理照升，最多彈逾500點，更加一度逼近萬七關，最終恒指收市仍升390點，報16792點，成交再次重上千億。目前恒指由上周一（11日）低位（15972點）至上周五日內高位（16964點）計，累計已升近千點，今次反彈勢頭可延續下去嗎？大戶會否趁機借中央出招時機，提早開始粉飾櫥窗？有內媒指美團(03690)曾多次到訪中東，調研外賣業務的競爭現狀，開拓藍海市場能成新的業務增長點嗎？要打入中東市場需具備甚麼條件？

 


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