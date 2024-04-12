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溫鋼城：港股短線雖偏弱中長線屬「慢牛」，4月上望17500點

12/04/2024

嘉賓：iFAST Global Markets投資總監 溫鋼城

 

　　中美已陸續公布3月經濟數據，歐洲央行亦已宣布維持利率不變，環球主要市場後市方向更明確？美國聯儲局官員明言短期內不會開展減息周期，歐洲央行則暗示快將減息，歐洲經濟或能趁機恢復動力、甚至追上美國？然而美國通脹持續高企，又會為市場帶來甚麼影響？美國減息周期或推遲至下半年，港股反彈之始同樣會被推遲？短線再挑戰17200點水平難度仍大？科技股消息多多，先有阿里巴巴(09988)創辦人馬雲發文撐集團、後有美團(03690)重整外賣業務，兩者在變化之中如何找到自身定位？同業競爭加劇下，又能如何維持優勢？內地新能源車行業減價戰未停，車企表面上營收增力，實際上仍難達致利潤同升？政府補結雖能助車企波過難關，卻成車企外闖一大阻力！

 

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