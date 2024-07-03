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熊麗萍：港股仍缺乏方向，短期料17500點至18200點上落

03/07/2024

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　恒指上日（2日）低開後，早段跟隨A股止跌回升，最多倒升近270點，但仍然受制於萬八關口，尾市升幅縮窄至50點，收報17769點，大市成交略為回升至逾1180億元。下半年第一個交易日，港股繼續原地踏步，弱勢未止？人行預告向大型證券行借入國債，相關動作背後又有何啟示？內地百強房企上月銷售按月增加逾三成，消息刺激內房股再度落鑊，內房銷售回暖只屬基數效應？短期仍難確定係觸底回升？中特估繼續強勢，惟7月初多隻內銀股除淨，會否影響大市今個月先低後高？收取股息需於除淨前持有股份，本周為投資者最後上車機會？

 

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