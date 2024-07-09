  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

黃瑋傑：港股仍待突破，不妨小注部署衍生產品博反彈

09/07/2024

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　港股上日（8日）仍無力，日內曾跌破俗稱牛熊分界線的250天線，若弱勢持續並進一步退守至17400點水平，正是黃金比率回調0.618倍的重要關口。港股在三中全會召開前未有板塊炒作消費，短線難望樂觀？會前既有中央人事大幅變動，又有各部門聯手重拳嚴打金融業歪風，三中全會恐怕難抱太大政策憧憬？對中資背景佔多的港股而言受影響程度有多大？主要是中資金融股受累、抑或整個市場都會受到影響？最怕現時托市工具見少買少、只能由數量型工具轉向價格型工具。至於中特估方面，中資電訊股仍屬市場焦點。三隻中資電訊股股價都已經重返2019年、甚至2015年的水平，那隻電訊股最具財息兼收潛力？即使行業競爭6G發展「趕上岸」，不過現階段最受惠的板塊未必是電訊股，反而是電訊設備股？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

 

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

 

───────────── 

 

更多精彩節目: 

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

 

─────────────

 

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

 

─────────────

 

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

 

其他快手相關新聞：
快手公布60億元回購計劃，無懼大行降目標連日造好，可買入博持續反彈？
大行報告 | 滙控、阿里巴巴、港交所、商湯、三桶油及航運股最新評級目標價
瑞銀料MSCI中國指數年底最佳達低雙位升幅，籲採「槓鈴策略
快手(01024) 透過大摩展開60億元股份回購計劃

 

其他體品股相關新聞：
安踏各品牌次季銷售表現不一，大行紛降目標，奧運臨近體品股也博唔過？
《外資精點》大和：安踏維持銷售指引，目標價降至１０８元籲買入
《異動股》安踏（２０２０）挫５％，上半年零售額錄中單位數增長

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

02192

醫脈通

7.410

異動股

01378

中國宏橋

12.280

異動股

00328

愛高集團

4.360

更多開市Good Morning

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 39,202.51
    -142.28 (-0.362%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,585.10
    +12.25 (+0.220%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 18,491.24
    +87.50 (+0.475%)
精選預託證券 More
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升66.554
變動率︰+2.036%
較港股︰-0.52%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌34.839
變動率︰-1.654%
較港股︰-0.32%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌3.468
變動率︰-6.408%
較港股︰-0.06%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰跌4.175
變動率︰-8.944%
較港股︰-3.13%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升12.050
變動率︰+1.946%
NTES 網易
按盤價(USD)︰升92.610
變動率︰+0.959%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌27.235
變動率︰-1.072%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.665
變動率︰-1.743%
精選美股 More
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰升132.690
變動率︰+3.502%
ABNB
愛彼迎
按盤價(USD)︰升154.975
變動率︰+1.984%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰跌39.040
變動率︰-1.959%
BP
英國石油
按盤價(USD)︰跌35.010
變動率︰-4.213%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/07/2024 10:24 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：09/07/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/07/2024 10:24 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02192 醫脈通
  • 7.410
  • 01378 中國宏橋
  • 12.280
  • 00328 愛高集團
  • 4.360
  • 01193 華潤燃氣
  • 28.750
  • 02121 創新奇智
  • 4.790
股份推介
  • 01024 快手－Ｗ
  • 47.600
  • 目標︰$54.50
  • 00547 數字王國
  • 0.244
  • 目標︰--
  • 01658 郵儲銀行
  • 4.200
  • 目標︰$5.00
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 389.000
  • 目標︰$450.00
  • 00241 阿里健康
  • 3.090
  • 目標︰$3.87
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 381.000
  • 02800 盈富基金
  • 18.050
  • 00005 滙豐控股
  • 66.750
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.330
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.500
報章貼士
  • 01883 中信國際電訊
  • 2.710
  • 目標︰$3.10
  • 02600 中國鋁業
  • 5.730
  • 目標︰$6.25
  • 01347 華虹半導體
  • 22.800
  • 目標︰$25.00
熱炒概念股
  • 航運 More
  • 00144 招商局港口
  • 12.400
  • 原油 More
  • 02883 中海油田服務
  • 7.350
即時重點新聞

09/07/2024 16:33  《盤後部署》恒指反覆靠穩料續整固，創維頻回購買定博反彈

09/07/2024 16:17  平保傳考慮發行可轉債，發行規模或高達50億美元

09/07/2024 16:02  中國信達據悉計劃再度發行境外債，總發行額高達10億美元

09/07/2024 16:56  農夫山泉：控股股東養生堂擬增持公司H股，料總金額不逾20億元

09/07/2024 11:39  港交所：擬接受在岸國債等作為互換通履約抵押品，冀年底前落實

09/07/2024 17:41  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒５１億元，買中移沽滙控

09/07/2024 08:46  【大行炒Ｄ乜】大摩、花旗降滙控目標價，中信升商湯目標逾七成

09/07/2024 16:30  《財資快訊》美電升報７﹒８１１６，隔夜拆息較上日跌至３﹒６％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 國債可作互換通抵押品，廣州放寬港澳台人士買樓新文章
人氣文章

新聞>國際動態

國際要聞 | 印度總理莫迪結束訪俄，向普京強調兩國緊密關係新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

安踏各品牌次季銷售表現不一，大行紛降目標，奧運臨近體品股亦難炒起？新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

宋仲基再做準爸爸！演戲以外原來多才多藝？曾是Running Man元祖成員、參加全國運動會！大學是校草學霸？睇埋6套宋仲基作品推介
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

還是美就業數據的糗事
人氣文章

Member Zone

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《加菲貓：勇闖世界》——我如此月巴，一日最衰都是加菲貓
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

超級食物 | 秋葵黏液勁有營養！多項研究發現多吃Superfood秋葵有助降血糖！營養師：一款糖尿病藥物避免與秋葵同吃
人氣文章

Art & Living

大館展覽「曲詞印記：顧嘉煇x 黃霑 x 粵語流行曲」，一探廣東歌的綻放與時代的變遷
健康好人生 Health Channel
人氣文章
食物中毒 | OL深夜驚見很多小人在跑、鑽進被窩以為撞邪！求醫揭吃了這種食物產生幻覺！專家：烹調不當或食過量或有「小人國症」新文章
人氣文章
肩頸痛舒緩：頸痛與肩胛骨有關？5個簡易動作伸展肩胛骨、放鬆頸椎後肌肉，KO繃緊上背、改善頸痛、瞓捩頸！做完輕晒！
人氣文章
食道癌症狀 │ 50歲男子常飲酒應酬確診患食道癌二期！醫生推介一款家常菜：每隔2日食一次7年來無再復發？教你7招預防食道癌新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/07/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/07/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/07/2024 22:24
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/07/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章中國故事09/07/2024
神州經脈 | 國債可作互換通抵押品，廣州放寬港澳台人士買樓
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

西歐小國的特色：領導人作風親民

09/07/2024 14:38

大國博弈

FX MONDAY｜美國6月就業數據好壞參半，為聯儲局年內減...

08/07/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金