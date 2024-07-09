黃瑋傑：港股仍待突破，不妨小注部署衍生產品博反彈

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

港股上日（8日）仍無力，日內曾跌破俗稱牛熊分界線的250天線，若弱勢持續並進一步退守至17400點水平，正是黃金比率回調0.618倍的重要關口。港股在三中全會召開前未有板塊炒作消費，短線難望樂觀？會前既有中央人事大幅變動，又有各部門聯手重拳嚴打金融業歪風，三中全會恐怕難抱太大政策憧憬？對中資背景佔多的港股而言受影響程度有多大？主要是中資金融股受累、抑或整個市場都會受到影響？最怕現時托市工具見少買少、只能由數量型工具轉向價格型工具。至於中特估方面，中資電訊股仍屬市場焦點。三隻中資電訊股股價都已經重返2019年、甚至2015年的水平，那隻電訊股最具財息兼收潛力？即使行業競爭6G發展「趕上岸」，不過現階段最受惠的板塊未必是電訊股，反而是電訊設備股？

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