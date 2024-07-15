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溫傑：料港股本周於17700至18500點上落，上方阻力難突破

15/07/2024

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑／南方東英 資產管理銷售及產品策略部高級副總裁 李溢琳

 

　　港股連升兩周，上星期累計升逾四百點，第二十屆三中全會將於今日（15日）於北京召開，能否成為推動大市持續攀升的原因？即將公布的6月三頭馬車數據對內地經濟有何啟示？隨著美國9月減息機會率逐步提升，將利好一眾息率敏感股？當中，本地地產以及公用股又吼得過嗎？長江基建(01038)上周升逾一成一，公司表示將考慮於海外第二及額外上市，有大行因而唱好，未來前景如何判斷？

 

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