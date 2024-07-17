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熊麗萍：港股維持上落格局，惟17500點不容再失

17/07/2024

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍 

 

　　港股已連跌兩日，累跌逾3％，退守至17700點水平，50天線前遇明顯阻力，現市況預先反映對內地三中全會未有明確刺激經濟措施出台的失望情緒？藍籌平保(02318)宣布發行35億元美金可轉換債券，溢價之大拖累平保上日（16日）跌半成。不過價殘亦都無阻大行看好，認為平保中期業績穩健，現時趁低位買入博反彈獲利空間有多大？但同時擔心發CB會引致潛在攤薄風險， 此舉孰好孰壞？小米集團(01810)宣布本周星期五（19日）將發布新一代摺疊屏手機「小米MIX Fold4」，集團CEO雷軍亦都會同時舉辦年度演講。現時小米除了自身主打的手機及家電外，還要顧及新能源車發展，要維持手機出貨量的高增長速度，又會否遇到阻礙？

 

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