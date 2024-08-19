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溫傑：港股最壞情況應已過去，恒指本周料17000至17800點上落

19/08/2024

嘉賓：凱基投資策略部主管 溫傑／南方東英分銷銷售部副總裁 羅錡龍

 

　　港股終於跟隨外圍股市造好，全日高開高走，並成功突破牛熊分界線即250天線（約17295點），可算得上為轉勢訊號？下一步阻力留意50天線（17612點）及100天線（17675點）？本周走勢可稍為樂觀些？科技股為升市功臣，當中京東系兩隻股份雙雙升逾8％，為表現最好兩隻藍籌，京東(09618)第二季經調整純利按年升69％，大勝預期，反映早前被市場低估？供應鏈管理及規模優勢成業績最大亮點？目前預期市盈率只得約6倍，可吸引部分長線資金重新部署？賭股陸續公布業績，當中永利(01128)純利更按年大升17.2倍，經調整EBITDA升五成七，惟低基數效應下有明顯增幅，並無太大參考價值？銀娛(00027)績後增派中期股息至股0.5元，令市場有驚喜？賭股一金一銀分別反彈逾4％及逾半成，屬技術性反彈，抑或可以確定股價已見底？

 

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