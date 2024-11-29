溫鋼城：恒指不排除回補18500點裂口，惟籲投資者勿沽空

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

恒指於期指結算日低開低走，大市成交回落至於1000億元，惟北水繼續積極掃港股，連續11個交易日錄得淨流入，規模逾700億元，北水偷步買貨或反映即將有利好消息公布？吉利(00175)主要股東披露兩日於場內斥3億港元增持，刺激股價上日一度升近一成，極氪(ZEEKR)跟領克(LYNK)的品牌合併對集團有多利好？股價反映了多少？里昂調整一眾內銀股的目標價，隨著市場預期美國減息步伐減慢，高息股可重新留意？行業首選如何選擇？

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