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林家亨：料美國上半年息口大機會按兵不動，恒指23200點阻力大

20/02/2025

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金(香港)高級經理 李星宇

 

　　港股上日（19日）出現回吐，低開近200點後，跌幅曾收窄至僅1點，但其後未見有轉升，收市跌32點，報22944點，成交額2625億元，恒指23000點阻力大？現部署炒股或板塊而不炒市？

 

　　滙控(00005)公布了業績，上季稅前盈利按年升1.3倍至22.77億美元，而全年稅前盈利則按年升逾6％至約323億美元，好過市場預期，而末期息派36美仙，績後股價造好，收升逾1％，報88.4元，續創新高，這份業績交到功課？另外，恒生(00011)業績又如何拆解？

 

　　另外，美國蘋果公司最新發布了新手機型號iPhone 16e，屬平價版機型，而且更是蘋果最便宜的新款手機，同時支援蘋果的AI功能Apple Intelligence，新機型有沒有睇頭？蘋概股可順帶跟進？

 

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