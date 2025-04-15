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黃瑋傑：恒指上方目標約21840至22070點，重要防守位留意20450點

15/04/2025

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英執行董事兼分銷銷售部主管 李雪恒

 

　　內地3月以美元計價出口按年增長12.4％，遠高於市場預期的增長4.6％，並創去年10月以來新高，進口按年下降4.3％，跌幅亦多過預期的2.1％，外貿企業搶出口，基本上已反映在數據上？4月開始內地出口有機會出現負增長？著力擴大內需可緩解外需下滑對出口行業的影響？

 

　　恒指周一（14日）高開449點後升幅曾收窄，其後最多升約600點，收市仍升500點，報21417點，大市成交逾2500億元，反彈初步目標睇多少？復活節長假期臨近，今星期大市繼續區間整固？憧憬更多重磅股回流港股帶來收入，港交所(00388)升近7％，連升5日累計升幅逾12％，向上有機會補回裂口？

 

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