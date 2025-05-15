林家亨：騰訊再向上空間有限，宜分階段食胡

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

中美互降關稅周三（14日）中午起生效，據報美國對華小額包裹關稅降至30％，又撤銷前總統拜登時代的AI晶片擴散規定，科技股普遍造好，帶動大市向上。恒指高開後，愈升愈有，並以全日高位收市，報23640點，升532點，惟走勢逼近保歷加通道頂部（約23679點），再向上空間有限？





騰訊(00700)首季經調整盈利逾613億元，按年升22％，勝預期，純利按年升14％，收入增長近13％至逾1800億元，股價績前升近3％，是否已提前反映業績因素？

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