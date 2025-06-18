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熊麗萍：恒指阻力24400至25000點，若陸家嘴論壇沒亮點港股或下試23500點水平

18/06/2025

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　港股周二（17日）表現反覆，收市時更跌穿兩萬四關，報23980點，跌80點，成交2021億元，恒指於兩萬四關仲要反覆拉鋸幾耐？市場續關注陸家嘴論壇會否為股市帶來有利好消息，內銀股已累升不少，現階段部署仍值博？


 
　　另外，大行花旗發表了報告料國際金價於未來數季將回落至約每盎司3000美元以下水平，當中指出投資需求減弱、減息因素等導致金價未必再穩步上揚，不過近期地緣因素影響下，回調空間有限？而油價方面，地緣局勢持續下，隔晚曾一度升5％，Conita又有何睇法？

 

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