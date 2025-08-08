溫鋼城：港股兩級支持位睇25000點及24300點，留意下周CPI數據

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

內地上月進出口數據表現好過預期，港股周四（7日）續有得升，早上高開71點後，走勢反覆向上，最終收市報25081點，升171點，重上兩萬五關，全日成交2457億元，恒指再次展新升浪？





晶片股上日收市後公布了業績，當中中芯(00981)次季少賺逾19％至1.32億美元，而收入按年升16％，不過華虹(01347)上季多賺19％至795.2萬美元，收入亦增18％，兩份業績如何解讀？





而中移動(00941)上半年842億元人民幣，按年升5％，亦派中期息每股2.75港元，增長近6％，不過ARPU按年跌近3％，呢份業績又收貨嗎？ARPU向下反映消費市道未如理想？

