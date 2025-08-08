  • 會員
溫鋼城：港股兩級支持位睇25000點及24300點，留意下周CPI數據

08/08/2025

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　內地上月進出口數據表現好過預期，港股周四（7日）續有得升，早上高開71點後，走勢反覆向上，最終收市報25081點，升171點，重上兩萬五關，全日成交2457億元，恒指再次展新升浪？


 
　　晶片股上日收市後公布了業績，當中中芯(00981)次季少賺逾19％至1.32億美元，而收入按年升16％，不過華虹(01347)上季多賺19％至795.2萬美元，收入亦增18％，兩份業績如何解讀？


 
　　而中移動(00941)上半年842億元人民幣，按年升5％，亦派中期息每股2.75港元，增長近6％，不過ARPU按年跌近3％，呢份業績又收貨嗎？ARPU向下反映消費市道未如理想？

 

  • 道瓊斯工業平均指數
    升 44,086.31
    +117.67 (+0.268%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,369.98
    +29.98 (+0.473%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 21,369.04
    +126.34 (+0.595%)
即時重點新聞

08/08/2025 17:05  《盤後部署》恒指再失兩萬五料續整固，金界控股突破阻力位可上車

08/08/2025 17:13  【地皮截標】地政總署︰屯門海珠路住宅地共接獲8份標書

08/08/2025 12:37  中遠海運集團據報在長和港口交易中尋求至少20%股份

08/08/2025 17:54  【穩定幣】彭博：中國監管部門要求券商等機構減少研討穩定幣

08/08/2025 11:29  據報新世界(00017)與黑石、凱德集團等洽談出售資產

08/08/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入６２﹒７１億元，買阿里沽中芯

08/08/2025 08:49  【大行炒Ｄ乜】中銀升中移動目標逾一成半，中信里昂升太古至增持

08/08/2025 16:29  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９８，隔夜拆息微軟至０﹒１５％

