溫鋼城：美國地區銀行爆雷料影響較輕，恒指料於25000至26000點整固

17/10/2025

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　港股周四（16日）低開20點後，全日表現反覆向下，最終收市報25888點，跌22點，全日成交2754億元，短期恒指仍可挑戰更高嗎？而四中全會即將召開，大行野村料是次「十五五」或不會設定具體增長目標，此或難成為利好催化劑？


 
　　據報美國聯邦通訊委員會（FCC）宣布撤銷香港電訊(06823)在美電信授權，不過大摩指出，如確定撤銷，對香港電訊影響屬可控，呢件事要如何分析？

 

熱炒概念股
17/10/2025 10:37  《異動股》光伏股跌信義光能挫4%，傳多晶硅收儲平台已成立惟權威人士否認

17/10/2025 09:50  【俄烏開戰】美俄元首商定兩周內舉行布達佩斯峰會，重啟俄烏停火談判

17/10/2025 11:39  《港元利率》一個月拆息創一周高報3.53厘，並連升兩日

17/10/2025 10:01  《異動股》蘋概股齊捱沽比電跌近4%，放棄喬布斯立場蘋果據報計畫推觸屏版MacBook Pro

17/10/2025 09:27  《異動股》蔚來高開近6%，回應GIC收入虛增指控不實，稱2022年已完成獨立內部調查

17/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１５８億元，買紫金黃金國際沽中芯

17/10/2025 08:49  【大行炒Ｄ乜】花旗削美團目標近一成半，伯恩斯坦首予泡泡瑪特跑輸大市

16/10/2025 16:25  《財資快訊》美電穩報７﹒７７１８，隔夜拆息較上日微升至３﹒…

新聞>大行報告

大行報告 | 花旗降美團目標至$117，高盛點評藥明系新文章
新聞>財經熱話

業績股｜中國鐵塔業績市場唔收貨？新文章
新聞>國際動態

關稅戰 | 美國郵輪拒交1167萬特別港務費，取消上海之行改訪釜山新文章
財識兼收．止凡

2025年中秋節，快閃台北遊
玩樂 What’s On

京都teamLab正式開業｜京都駅行7分鐘就到！全日本最大+超過50個展區+日本初公開作品
影視娛樂

十月煲劇清單！四個女人兩台戲：《回魂計》三大金馬影后聯手復仇、《Victoria Beckham女強人本色》碧咸嫂自爆隆胸黑歷史
性治療師手記．古錦榮

偷食與隱瞞：被揭發出軌後才坦白一切，是想將自己的利益最大化？ 2
電影寓言．朱相楠

電影《她來找我》：Anne Hathaway也難救的一場失焦敘事實驗
ChatENT．月巴氏

不動如山林俊賢，男兒本色久違了
中醫針灸｜「針」啟生命之門，中醫見證垂危復甦與哲學啟示
名人保養｜64歲林俊賢古裝現身內地景區，網民慨嘆高溫下老態盡顯
壽臣山雙屍命案｜34歲母輕生與7個月大女嬰不治，醫生拆解產後抑鬱徵兆
大行報告 | 花旗降美團目標至$117，高盛點評藥明系
