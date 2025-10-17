溫鋼城：美國地區銀行爆雷料影響較輕，恒指料於25000至26000點整固

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

港股周四（16日）低開20點後，全日表現反覆向下，最終收市報25888點，跌22點，全日成交2754億元，短期恒指仍可挑戰更高嗎？而四中全會即將召開，大行野村料是次「十五五」或不會設定具體增長目標，此或難成為利好催化劑？





據報美國聯邦通訊委員會（FCC）宣布撤銷香港電訊(06823)在美電信授權，不過大摩指出，如確定撤銷，對香港電訊影響屬可控，呢件事要如何分析？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽