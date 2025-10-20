  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

溫傑：若恒指可突破50天線及補回26247至26895點之間裂口，年內再試27000關機會大

20/10/2025

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

 

　　美國總統特朗普指兩周內將與習近平會晤，對華加徵100％關稅不能持久，反映中美經貿局勢似有緩和跡象？

 

　　港股上周五（17日）回吐，沽壓明顯加大，跌幅最多擴大至逾700點，低位失守25200點，恒指再度失守50天線（約25871點）。夜期大幅反彈638點，惟26000至26300水平阻力仍較大？短線大市仍維持區間上落？中共二十屆四中全會周一起一連4天在北京召開，市場注視內地「十五五」規劃目標，政策消息可否成為港股止跌回升的催化劑？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】
 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


───────────── 


更多精彩節目: 
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

 

其他機械人概念股相關新聞：
機械人股 | 優必選再獲億元大單股價急飆，機械人概念股齊造好可揀買邊隻？
《Ａ股焦點》優必選再中標億元大單，A股人形機器人概念活躍
優必選(09880) 擬申請5銀行信貸不超過12.5億人幣，待股東批准
三花智控(02050) 回購價上限提高68%至60元人幣，料回購最多940萬股


其他科技股相關新聞：
中美貿易緊張局勢似稍緩和，科技股借勢反彈可以點部署？
大行報告 | 匯控、騰訊、老鋪黃金、紫金礦業及周大福最新評級/目標價，一表盡掌握
《外資精點》大摩料美團第三季核心業務轉蝕132億人幣，雖價格戰見頂惟短期盈利前景低迷
《外資精點》花旗維持快手「買入」評級目標價88元，料第三季業績符預期
螞蟻未來海南信息技術公司增資至35億元，增幅達34900%

【你點睇？】歐盟擬要求中企須向當地公司轉移技術方可營運，你認為中方會否採取強烈反制？► 立即投票

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

02511

君聖泰醫藥－Ｂ

4.180

異動股

01124

沿海家園

0.430

異動股

02319

蒙牛乳業

14.510

更多開市Good Morning

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 46,551.07
    +360.46 (+0.780%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,730.57
    +66.56 (+0.999%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,998.00
    +318.03 (+1.402%)
精選預託證券 More
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升72.714
變動率︰+2.477%
較港股︰+0.85%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升636.710
變動率︰+2.194%
較港股︰+1.47%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升96.707
變動率︰+2.099%
較港股︰+2.17%
00001 長和
按盤價(HKD)︰升51.188
變動率︰+0.919%
較港股︰-0.02%
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升11.883
變動率︰+7.151%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.170
變動率︰+6.887%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升34.260
變動率︰+4.675%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升174.100
變動率︰+4.220%
精選美股 More
NVAX
諾瓦瓦克斯醫藥
按盤價(USD)︰升8.800
變動率︰+8.642%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升27.860
變動率︰+7.113%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升352.315
變動率︰+4.849%
AAPL
蘋果
按盤價(USD)︰升263.430
變動率︰+4.416%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 20/10/2025 11:56 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：20/10/2025 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 20/10/2025 11:56 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02511 君聖泰醫藥－Ｂ
  • 4.180
  • 01124 沿海家園
  • 0.430
  • 02319 蒙牛乳業
  • 14.510
  • 02670 雲迹
  • 130.100
  • 01635 大眾公用
  • 4.370
股份推介
  • 00788 中國鐵塔
  • 11.410
  • 目標︰$12.50
  • 00857 中國石油股份
  • 7.690
  • 目標︰$8.00
  • 00285 比亞迪電子
  • 38.760
  • 目標︰$46.70
  • 00852 海峽石油化工
  • 0.166
  • 目標︰--
  • 00175 吉利汽車
  • 19.180
  • 目標︰$20.78
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 161.900
  • 02318 中國平安
  • 54.300
  • 00981 中芯國際
  • 71.800
  • 00700 騰訊控股
  • 627.500
  • 02628 中國人壽
  • 23.520
報章貼士
  • 00450 鴻興印刷集團
  • 0.950
  • 目標︰--
  • 02328 中國財險
  • 18.750
  • 目標︰$19.80
  • 02233 西部水泥
  • 3.350
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

20/10/2025 17:13  《盤後部署》憧憬中美貿易恢復談判恒指反彈，乘風能規劃候低吸龍源電力

20/10/2025 16:20  恒指全日升611點收報25858，科指領漲阿里升4.8%、騰訊升3.2%

20/10/2025 16:38  《本港經濟》本港今年7至9月失業率為3.9%，高於市場預期

20/10/2025 14:47  【國際要聞】日本自民黨與維新會同意聯合執政，高市早苗可望拜相，日經收盤創新高

20/10/2025 12:32  【立法會選舉】田北辰宣布不參與立法會選舉，至今16人棄選

20/10/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出２６﹒７億元，買南方恒生科技沽阿里

20/10/2025 08:35  【大行炒Ｄ乜】大摩升老鋪黃金至超配，周大福績後獲大摩升目標…

20/10/2025 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒７６７５，一周拆息較上日微升至３﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

世邦魏理仕料本港商廈全年租金最多跌5%，中企來港購商廈趨勢中長期持續新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

瑞銀料本港寫字樓租金明年企穩，出租率將穩步回升新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 四中全會召開，第三季GDP「破五」，LPR持穩五個月新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

打風消息︱季候風及「風神」夾擊掛三號風球，周二轉涼最低15度，周五有陽光及乾燥
人氣文章

肥碌大食遊．曾智華

銅鑼灣高檔粵菜：刁鑽「脆皮血旺」、鮮味「脆皮葱油雞」、心思菜「豉油王煎淮山」
人氣文章

政政經經．石鏡泉

磨刀霍霍向美狼
DIVA CHANNEL
人氣文章

藝術人的修藏物．伍常

淺談《風林火山》：我們該怎樣判斷一套電影的成功？ 1
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

福岡天婦羅過江龍進駐銅鑼灣！人氣海膽布甸，花虎蝦+A4和牛天婦羅，重現天神街頭熱鬧氛圍！ 1
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

新派北歐菜餐廳上環新店有驚喜！意大利豬背脂甜蝦茶碗蒸、本地鮮魚涼皮腸粉、麥芽糖三黃雞腿，美景美食共冶一爐
健康好人生 Health Channel
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
乙型流感 │ 今年首宗兒童流感死亡，13歲女生染病7天不治，同學現病徵
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/10/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/10/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/10/2025 23:56
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話20/10/2025
世邦魏理仕料本港商廈全年租金最多跌5%，中企來港購商廈趨勢中長期持續
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

要「再平衡」你的派息基金

17/10/2025 09:05

貨幣攻略

京打稀土牌奏效，擊中特朗普要害

17/10/2025 08:06

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處