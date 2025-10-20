溫傑：若恒指可突破50天線及補回26247至26895點之間裂口，年內再試27000關機會大

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

美國總統特朗普指兩周內將與習近平會晤，對華加徵100％關稅不能持久，反映中美經貿局勢似有緩和跡象？

港股上周五（17日）回吐，沽壓明顯加大，跌幅最多擴大至逾700點，低位失守25200點，恒指再度失守50天線（約25871點）。夜期大幅反彈638點，惟26000至26300水平阻力仍較大？短線大市仍維持區間上落？中共二十屆四中全會周一起一連4天在北京召開，市場注視內地「十五五」規劃目標，政策消息可否成為港股止跌回升的催化劑？

