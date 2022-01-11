黃瑋傑：印尼進口煤炭佔中國用煤量低 未買電力股不宜追？

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

有傳印尼突恢復煤炭出口，並擬制定煤炭稅作為中期解決方案。當地上月底才公布暫停本月煤炭出口，政策突然轉風向，點解讀？煤炭稅若成事，對邊隻電力股影響最大？康希諾生物(06185)琴日（10日）升一成，惟有股東計劃折讓7－10％配股，套現逾5億。股價喺低位都要減持，勢必利淡？配股既仲有中國有贊(08083)，股價已經低殘，仲要大折讓近19％配股，市場唔buy既多？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

其他科技股相關新聞：

【重新出發】科技股無懼債息升疊加大行睇淡？阿里短期走勢竟最好？

【大行炒Ｄ乜】大行點評ATMXJ 一表盡掌握

京東即將公布季績 大行點睇？ 一Click就知道

《外資精點》大華繼顯首予小米「買入」評級，目標價２１﹒８元

《大手成交》嗶哩嗶哩一手１０萬股交叉盤，涉資３１１３萬元

《中國監管》廣電總局：清理快手等平台內違規短視頻帳號３８萬個

美團（０３６９０）公布共享單車指紋解鎖專利

《券商精點》中金料京東上季經調整盈利升７％，維持優於大市

阿里巴巴達摩院報告：十大科技趨勢涉人工智能、芯片等領域

其他電力股相關新聞：

印尼突傳恢復煤炭出口 中資電力股反彈潤電曾升半成

《午市前瞻》大市升浪受阻，專家料走勢向好仍有得升

《異動股》據報印尼恢復煤炭出口，潤電升５％，電力股反彈

其他汽車股相關新聞：

【車股入後波】大行輪番唱好 車股難改弱勢

《行業數據》乘聯會：內地上月乘用車零售跌８％，新能源車漲１倍

《外資精點》富瑞降吉利汽車盈測及下調目標價至３０﹒１元

《汽車新勢力》小鵬汽車：因新能源車補貼退坡，全系加價數千人幣

《異動股》長汽跌近５％，印度工廠收購延期或涉勞資爭議

《異動股》小鵬開跌逾４％，理想開跌逾６％，隔晚美股受挫

《股林淘金－林家亨》三座大山壓汽車股

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動