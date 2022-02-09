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熊麗萍：阿里巴巴被減持疑慮紓緩　惟現價追入值博率低

09/02/2022

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

 

　　阿里巴巴(09988)大股東軟銀集團創辦人兼社長孫正義表示，保留套現阿里選項係好事，並指過去未曾大幅減持阿里。消息刺激阿里美股急升超過6%，後市形勢如何判斷？藥明生物(02269)琴日(8日)傍晚發公告，指被美國列入「未經核實」實體名單對服務不會構成重大不利影響，且進口影響相對輕微，股份今日(9日)復牌，聲明能否挽回市場信心？廣汽集團(02238)1月新能源車銷量按月倒退1%，市場會收貨嗎？

 

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