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溫鋼城：沈南鵬或料美團短期股價值博率不高　130元附近始考慮入市

08/04/2022

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

 

　　聯儲局續放鷹，雖然美股由跌轉升，惟港股夜期及ADR均不跟升，今日（8日）沒有Happy Friday？美團(03690)業績後遭紅杉資本創始管理合夥人沈南鵬，合共大手減持60億元，有啟示？市場早前相對看好進行回購的股份，實情又是否這樣？今集將以騰訊(00700)及小米(01810)作為例子說明！吉利(00175)上月新能源車銷量按月僅升7%，首季總銷量跌2%，如何判斷其賣點？

 

 

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