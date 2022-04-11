溫傑：中海油回A因素已反映 料港股短期21000－21200有支持

嘉賓：光大證券國際財富管理策略師 溫傑

廣州市宣布收緊防疫措施，由今日（11日）起市民非必要不可離開廣州，中小學暫停線下教學，為期七日，勢打擊港股氣氛？中海油(00883)將以每股10.8元人民幣發行A股，較上日H股收市價溢價14%，能帶動H股表現？蔚來(09866)自3月起受累疫情令整車生產停頓，屬個別事件，抑或新能源車企亦面對同樣困境？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

其他汽車股相關新聞：

受累疫情蔚來宣布整車停產兼加價 車股全線急跌

【新冠肺炎】乘聯會：料上海等地疫情直接影響全國汽車產量２０％

《行業數據》中汽協：３月乘用車銷量跌０﹒６％電動車增１﹒２倍

《異動股》比亞迪股份（０１２１１）跌逾６％，比亞迪新車加價

恒指跌幅擴大至逾５００點，舜宇（２３８２）吉利（１７５）領跌

《Ａ股焦點》內地封城現缺料潮，蔚來電動車停產，特斯拉概念急挫

《異動股》長汽低開近３％，３月銷量按年跌９％至１０萬輛



其他舜宇相關新聞：

舜宇3月出貨數據欠佳 花旗力撐難阻股價急插

《外資精點》大摩：舜宇４月出貨量或受滬防控措施影響，維持增持

《午市前瞻》恒指料下試２０７００水平，舜宇估值高宜趁反彈離場

《異動股》比亞迪電子（００２８５）跌近５％，報１５﹒１８元

《異動股》瑞聲（０２０１８）跌近３％，報１６﹒８２元





【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動