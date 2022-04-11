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溫傑：中海油回A因素已反映　料港股短期21000－21200有支持

11/04/2022

嘉賓：光大證券國際財富管理策略師 溫傑

 

　　廣州市宣布收緊防疫措施，由今日（11日）起市民非必要不可離開廣州，中小學暫停線下教學，為期七日，勢打擊港股氣氛？中海油(00883)將以每股10.8元人民幣發行A股，較上日H股收市價溢價14%，能帶動H股表現？蔚來(09866)自3月起受累疫情令整車生產停頓，屬個別事件，抑或新能源車企亦面對同樣困境？

 

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