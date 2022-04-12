黃瑋傑：觀望批出遊戲版號的持續性 騰訊支持位350元

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

內地時隔8個月重批遊戲版號，雖然未見騰訊(00700)、網易(09999)等龍頭的身影，惟ADR港股比例指數及夜期均先興奮。其中，夜期高水逾200點，預計此政策利好可以沖喜多久？不過，阿里巴巴(09988)美股首季遭芒格減持約半持股，有何啟示？港股再下試低位機會大嗎？內地疫情引致的供應鏈問題繼續發酵，手機、汽車股未跌完？現階段仍有逆市奇葩可留意嗎？

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