  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

黃瑋傑：恒指短期支持看19400　科技股博反彈首選美團

10/05/2022

嘉賓：輝立證券董事　黃瑋傑

 

　　港股長假期期間，外圍跌勢未止。美股三大指數連跌兩個交易日，隔晚（9日）以科技股掛帥的納指失守12000點關口，跌幅超過4％，ADR港股比例指較本港上日收市低747點，至19200水平，短期勢必考驗前低位？據報比亞迪(01211)湖南長沙工廠出現事故暫停生產，涉事工廠估計佔整體產量超過兩成。比亞迪ADR折合收報207.37港元，較上周五（6日）本港收市價低逾9％，今日（10日）股價難逃一跌？廣汽集團(02238)公布4月產銷數據，雖然交付量按年降近34％，但新能源汽車埃安品牌上月按年仍錄增長，隨新車項目獲批，以及計劃聯合發起規模逾10億人幣的能源產業基金，潛力再現？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 


其他油股相關新聞：
沙特減價油價大跌三桶油齊挫　中石油無買打折俄油
《午市前瞻》專家料油價勢將回落，但未必對油股不利，籲買中石油
《異動股》紐油跌逾６％，三桶油受壓，中海油、中石油低開逾６％
【聚焦數據】海關：前４月進口原油均價漲超５成；煤價漲一倍

 

其他科技股相關新聞：
內地擬加強直播平台監管　騰訊京東績前遭降目標價　科技股全線下挫
【去蕪存菁】科指跑輸大市，阿里巴巴宜加注嗎？博反彈可吼美團！
《中國要聞》阿里巴巴、騰訊多個元宇宙商標申請遭駁回
《券商精點》中金料騰訊首季少賺１７％，削目標一成二至４５１元
百度（０９８８８）自駕出行服務平台蘿蔔快跑落地武漢
《外資精點》內地擬加強直播平台規管，瑞銀料對嗶哩嗶哩影響有限
報告：阿里連續四年位列全球第三大ＩａａＳ服務供應商

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

176.000

異動股

02768

佳源國際控股

0.235

異動股

00175

吉利汽車

17.480

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 176.000
  • 02768 佳源國際控股
  • 0.235
  • 00175 吉利汽車
  • 17.480
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.760
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 228.600
股份推介
  • 02319 蒙牛乳業
  • 34.700
  • 目標︰$39.40
  • 00778 置富產業信託
  • 6.880
  • 目標︰$7.40
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.600
  • 目標︰$120.00
  • 02269 藥明生物
  • 74.500
  • 目標︰$86.00
  • 00522 ASMPT
  • 66.550
  • 目標︰$77.16
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.600
  • 00700 騰訊控股
  • 298.000
  • 00941 中國移動
  • 51.200
  • 00388 香港交易所
  • 352.400
  • 00175 吉利汽車
  • 17.480
報章貼士
  • 00941 中國移動
  • 51.200
  • 目標︰$55.00
  • 00762 中國聯通
  • 3.900
  • 目標︰$4.65
  • 09979 綠城管理控股
  • 6.170
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
即時重點新聞

09/08/2022 16:11  【銀色債券】政府發行最多450億銀債，息率不少於4厘每手一萬

09/08/2022 13:05  葉劉倡豁免內地購房者雙重印花稅，政府澄清無任何相關計劃

09/08/2022 12:04  【截收意向】市建局土瓜灣榮光街/崇安街項目至少收18份意向

09/08/2022 11:44  天文台：3號強風信號最少維持至今日下午6時

09/08/2022 09:49  【銀色債券】金管局下午4時舉行發布會，介紹新一批銀債詳情

09/08/2022 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨流入５﹒９億人幣，買天齊沽美團

09/08/2022 08:32  【大行炒Ｄ乜】大和降騰訊至４５０元；三行降丘鈦科技目標

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》多個旅遊城市爆疫　解放軍啟新輪軍演　滬指連升四日
人氣文章

新聞>財經熱話

傳免內地買家雙重印花稅地產股突飆升　成事機會高可借勢跟炒？
人氣文章

新聞>財經熱話

中聯通業績對辦兼增派息飆近4%　中移動績前可吼？
品味生活
生活
人氣文章

著數速遞

消費券優惠｜6大平台優惠大合集！BoC Pay平搶iPhone 13！Payme用戶Megabox消費滿$1,600即送$1,600！ 即睇用緊平台有咩著數！（不斷更新） 1
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

摩登通脹
人氣文章

健康解「迷」

膽管癌全球發病率趨升！或與肥胖有關？香港年增700新症，中大研發1+1療法延存活期
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

將濕潤感昇華，趕走雨季鬱悶！Serge Lutens限量版香水、Diptyque夏日系列、Hourglass柔光輕透粉底液
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

有「專家鑑定」、「藏家釋出」就夠？拍賣行推出來頭不小的拍品，真能深信不疑的舉牌？
人氣文章

Art & Living

4齣燒腦、懸疑、驚悚劇集／電影，讓你瞪大雙眼，不忍直視那反轉的劇情和結局！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
長者少外出、飲食太清淡肌肉流失易骨折！中醫、營養師增肌食譜餐單推介
人氣文章
【路路看天下】手機月費計劃條數究竟點計？
人氣文章
最新檢疫隔離措施｜周五起海外及台灣抵港檢疫改為「3+4」！同步推安心出行「紅黃碼」！上學上班不受限？一文睇清「黃碼」人士限制進入場所！ 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 18:22
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/08/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章中國故事09/08/2022
《神州經脈》多個旅遊城市爆疫　解放軍啟新輪軍演　滬指連升四日
人氣文章財經熱話09/08/2022
傳免內地買家雙重印花稅地產股突飆升　成事機會高可借勢跟炒？
人氣文章財經熱話09/08/2022
中聯通業績對辦兼增派息飆近4%　中移動績前可吼？
人氣文章財經熱話09/08/2022
【通脹見頂？】東亞李振豪：美股今季向好　提防科技股一隱憂
人氣文章FOCUS09/08/2022
【FOCUS】「水門事件」2.0？ FBI搜證倒逼侵侵參選
人氣文章財經熱話09/08/2022
【績優股】聯通竟威脅阿里巴巴？業績對中移動有啟示？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金