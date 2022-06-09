林家亨：比亞迪供電池予Tesla旨在賣品牌 長線目標價不止330元

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

隔晚（8日）美國中概科技股持續強勢，納斯達克中國金龍指數逆市飆升逾5%，其中阿里巴巴(BABA)勁彈逾14%，創逾兩個月新高，科技股有望繼續帶領大市反彈？比亞迪(01211)昨日召開年度股東大會，董事長王傳福強調要加快拓展海外市場，呼應公司早前透露將為Tesla提供電池的消息。不過，Tesla受多種利淡因素拖累，股價年內累瀉三成。兩大車企世紀合作，對比亞迪是利多於弊，還是弊多於利？比亞迪亦上調A股回購價，由不超過300元人民幣至不超過400元人民幣，反映管理層對股價的信心？澳門擬於暑假放寬入境限制，加上大行普遍料6月賭收理想，濠賭股可重新部署？

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