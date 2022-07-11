溫傑：恒指短期20700有支持 濠賭股前景未明只宜短炒

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)涉嫌未依法申報過往的併購交易，被市監局處罰。當局表明目前企業積極配合調查，並且承諾加快完成調查案件。消息可否當監管明朗化解讀？如何影響科技股表現？澳門因疫情持續，今日（11日）起停市一周，意味逾兩年以來首次全面暫停所有賭場營業，濠賭股勢捱沽？新特能源(01799)發盈喜，料上半年純利55至60億元人民幣，股價破頂指日可待？

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