  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

溫傑：恒指短期20700有支持　濠賭股前景未明只宜短炒

11/07/2022

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)涉嫌未依法申報過往的併購交易，被市監局處罰。當局表明目前企業積極配合調查，並且承諾加快完成調查案件。消息可否當監管明朗化解讀？如何影響科技股表現？澳門因疫情持續，今日（11日）起停市一周，意味逾兩年以來首次全面暫停所有賭場營業，濠賭股勢捱沽？新特能源(01799)發盈喜，料上半年純利55至60億元人民幣，股價破頂指日可待？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 


其他濠賭股相關新聞：
澳門停市一周首封賭場　濠賭股急挫博得過？
【新冠肺炎】澳門停市７日，團體促政府調整經援措施補助僱員
【新冠肺炎】澳門新增５９宗陽性個案，今輪疫情累計１５２６宗
澳門停市七日首封賭場，拖累恒指大跌５００點，賭股跌幅擴大
《異動股》濠賭股低開，金沙跌逾２％，澳門停七日兼首封賭場
【新冠肺炎】澳門今起暫停非必需工商活動７天，賭場關閉

其他鋰礦股相關新聞：
上海疫情再起惹斷鏈憂慮　贛鋒插逾半成　天齊港掛牌在即A股跌停
《Ａ股焦點》天齊鋰業跌停，「私募一哥」徐翔妻子稱其價格已高估
《Ａ股焦點》鋰礦股大幅回吐，天齊鋰業Ａ跌停，盛新鋰能瀉９％
【企業盈喜】紫金礦業（２８９９）料中期賺１２６億人幣升９１％

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

176.000

異動股

02768

佳源國際控股

0.235

異動股

00175

吉利汽車

17.480

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 176.000
  • 02768 佳源國際控股
  • 0.235
  • 00175 吉利汽車
  • 17.480
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.760
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 228.600
股份推介
  • 02319 蒙牛乳業
  • 34.700
  • 目標︰$39.40
  • 00778 置富產業信託
  • 6.880
  • 目標︰$7.40
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.600
  • 目標︰$120.00
  • 02269 藥明生物
  • 74.500
  • 目標︰$86.00
  • 00522 ASMPT
  • 66.550
  • 目標︰$77.16
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.600
  • 00700 騰訊控股
  • 298.000
  • 00941 中國移動
  • 51.200
  • 00388 香港交易所
  • 352.400
  • 00175 吉利汽車
  • 17.480
報章貼士
  • 00941 中國移動
  • 51.200
  • 目標︰$55.00
  • 00762 中國聯通
  • 3.900
  • 目標︰$4.65
  • 09979 綠城管理控股
  • 6.170
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
即時重點新聞

09/08/2022 16:11  【銀色債券】政府發行最多450億銀債，息率不少於4厘每手一萬

09/08/2022 13:05  葉劉倡豁免內地購房者雙重印花稅，政府澄清無任何相關計劃

09/08/2022 12:04  【截收意向】市建局土瓜灣榮光街/崇安街項目至少收18份意向

09/08/2022 11:44  天文台：3號強風信號最少維持至今日下午6時

09/08/2022 09:49  【銀色債券】金管局下午4時舉行發布會，介紹新一批銀債詳情

09/08/2022 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨流入５﹒９億人幣，買天齊沽美團

09/08/2022 08:32  【大行炒Ｄ乜】大和降騰訊至４５０元；三行降丘鈦科技目標

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》多個旅遊城市爆疫　解放軍啟新輪軍演　滬指連升四日
人氣文章

新聞>財經熱話

傳免內地買家雙重印花稅地產股突飆升　成事機會高可借勢跟炒？
人氣文章

新聞>財經熱話

中聯通業績對辦兼增派息飆近4%　中移動績前可吼？
品味生活
生活
人氣文章

時事要聞

首屆直接錄取缺宣傳 聯招新計分 大學彈性收生
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

炫富會被嘲、「嗌窮」最正確！婚姻、人脈、尊嚴通通受困於錢？如何避免淪為低端人口？
人氣文章

Dr C&C醫生健康教室．陳婉晴醫生（Cheryl）、盧敬欣醫生（Cathy）

失眠困擾 | 醫生教3招有效應對失眠！幾耐見效？躺了20分鐘都睡不著怎辦？周末補眠有無用？
DIVA CHANNEL
人氣文章

隨性辦公室．飛天爺爺

戀上兩父子已是天荒夜譚？還要一個是老闆、一個是主管，該怎麼離場？ 1
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

生活於營營役役中？透過Iyengar Yoga改善姿態、連接身心，為勞累身軀帶來一刻釋放
人氣文章

酒意人生．梁淑意

紅酒愈陳年愈優雅美味？經得起考驗的上乘紅酒，要看年份、釀製技術、陳放環境
健康好人生 Health Channel
人氣文章
做足準備！參加10月倫敦馬拉松！選擇酒店除了睇治安，還要考慮甚麼？
人氣文章
一曬太陽就出紅疹、痕癢、起水泡？皮膚科醫生：光敏感作怪！可以點紓緩？
人氣文章
長者少外出、飲食太清淡肌肉流失易骨折！中醫、營養師增肌食譜餐單推介
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 18:23
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/08/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章中國故事09/08/2022
《神州經脈》多個旅遊城市爆疫　解放軍啟新輪軍演　滬指連升四日
人氣文章財經熱話09/08/2022
傳免內地買家雙重印花稅地產股突飆升　成事機會高可借勢跟炒？
人氣文章財經熱話09/08/2022
中聯通業績對辦兼增派息飆近4%　中移動績前可吼？
人氣文章財經熱話09/08/2022
【通脹見頂？】東亞李振豪：美股今季向好　提防科技股一隱憂
人氣文章FOCUS09/08/2022
【FOCUS】「水門事件」2.0？ FBI搜證倒逼侵侵參選
人氣文章財經熱話09/08/2022
【績優股】聯通竟威脅阿里巴巴？業績對中移動有啟示？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金