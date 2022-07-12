  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

黃瑋傑：恒指21000好淡分水嶺　安踏前景堪憂！

12/07/2022

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　藥明康德(02359)發盈喜料上半年純利增逾73%，而安踏(02020)第二季主品牌零售金額按年跌中單位數，內地疫情持續下，選股再首選疫情概念股？科技股沽壓延續至美股。加上取消部分對華關稅消息姍姍來遲，市場擔心談判沒果對中概股不利，隔晚（11日）阿里巴巴(09988)美股跌逾9%，ADR較港股要低近6%，持貨投資者如何是好？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

 

其他新能源車相關新聞：
疫情再起憂斷鏈兼疑巴菲特高位減持　比亞迪急插一成
《午市前瞻》專家指北水7月明顯弱 比亞迪疑遭股神沽貨暫勿撈底
《股林淘金－林家亨》巴菲特沽比亞迪，消息令波幅擴大
《Ａ股焦點》比亞迪強調目前經營一切正常，Ａ股午後仍跌４％
比亞迪：披露平台未顯示股東減持信息，目前經營一切正常
《珠玉之論－陳鳳珠》內地汽車市場顯著回暖

 

 

其他科技股相關新聞：
負面消息多　高盛降目標　騰訊創逾一月低阿里再插半成
【大行炒D乜】高盛降騰訊京東目標價　微升阿里至$163
騰訊（０７００）調整雲與智慧產業事業群，成立雲產品技術支持部
哈銀消費金融被列經營異常名錄，大股東哈爾濱銀行陷動盪
《外資精點》摩通料京東次季業績或勝市場預期，升目標至２５５元
《神州金融》盛京銀行：停售支付寶存款產品，客戶提現設固定時間
《中概異動》科技股沽壓未止，阿里巴巴挫５％，騰訊、京東跌１％

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

176.000

異動股

02768

佳源國際控股

0.235

異動股

00175

吉利汽車

17.480

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 176.000
  • 02768 佳源國際控股
  • 0.235
  • 00175 吉利汽車
  • 17.480
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.760
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 228.600
股份推介
  • 02319 蒙牛乳業
  • 34.700
  • 目標︰$39.40
  • 00778 置富產業信託
  • 6.880
  • 目標︰$7.40
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.600
  • 目標︰$120.00
  • 02269 藥明生物
  • 74.500
  • 目標︰$86.00
  • 00522 ASMPT
  • 66.550
  • 目標︰$77.16
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.600
  • 00700 騰訊控股
  • 298.000
  • 00941 中國移動
  • 51.200
  • 00388 香港交易所
  • 352.400
  • 00175 吉利汽車
  • 17.480
報章貼士
  • 00941 中國移動
  • 51.200
  • 目標︰$55.00
  • 00762 中國聯通
  • 3.900
  • 目標︰$4.65
  • 09979 綠城管理控股
  • 6.170
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
即時重點新聞

09/08/2022 16:11  【銀色債券】政府發行最多450億銀債，息率不少於4厘每手一萬

09/08/2022 13:05  葉劉倡豁免內地購房者雙重印花稅，政府澄清無任何相關計劃

09/08/2022 12:04  【截收意向】市建局土瓜灣榮光街/崇安街項目至少收18份意向

09/08/2022 11:44  天文台：3號強風信號最少維持至今日下午6時

09/08/2022 09:49  【銀色債券】金管局下午4時舉行發布會，介紹新一批銀債詳情

09/08/2022 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨流入５﹒９億人幣，買天齊沽美團

09/08/2022 08:32  【大行炒Ｄ乜】大和降騰訊至４５０元；三行降丘鈦科技目標

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》多個旅遊城市爆疫　解放軍啟新輪軍演　滬指連升四日
人氣文章

新聞>財經熱話

傳免內地買家雙重印花稅地產股突飆升　成事機會高可借勢跟炒？
人氣文章

新聞>財經熱話

中聯通業績對辦兼增派息飆近4%　中移動績前可吼？
品味生活
生活
人氣文章

台灣熱話．姚超文

打仗還要嫌子彈貴？ 2
人氣文章

容我世說．張翠容

緬甸辣手處決異己，東盟未能成救世主內因
人氣文章

娛樂情報

抱愛貓為阿Mo打氣 So Ching︰I Miss You
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

罐頭沙甸魚健康嗎？營養師：可改善骨骼健康、保護心臟！但有一類人忌食
人氣文章

廚職背遊．梁芷靈

全球國家陸續放寛入境防疫限制！計畫再次踏上旅途？你有認錯這5個熱門旅遊國家的首都嗎？
人氣文章

Beauty

將濕潤感昇華，趕走雨季鬱悶！Serge Lutens限量版香水、Diptyque夏日系列、Hourglass柔光輕透粉底液
健康好人生 Health Channel
人氣文章
有無你份？4個缺乏維他命B高危群組！邊兩款維他命B抗疲勞、焦慮最得？營養師建議邊款維他命B雜補充劑？
人氣文章
MIRROR演唱會突發意外，作為觀眾、支持者、表演者、製作單位，該有甚麼反思？
人氣文章
遺傳血管水腫易誤當過敏！嚴重可致窒息？3個因素影響病發
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 18:23
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/08/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章中國故事09/08/2022
《神州經脈》多個旅遊城市爆疫　解放軍啟新輪軍演　滬指連升四日
人氣文章財經熱話09/08/2022
傳免內地買家雙重印花稅地產股突飆升　成事機會高可借勢跟炒？
人氣文章財經熱話09/08/2022
中聯通業績對辦兼增派息飆近4%　中移動績前可吼？
人氣文章財經熱話09/08/2022
【通脹見頂？】東亞李振豪：美股今季向好　提防科技股一隱憂
人氣文章FOCUS09/08/2022
【FOCUS】「水門事件」2.0？ FBI搜證倒逼侵侵參選
人氣文章財經熱話09/08/2022
【績優股】聯通竟威脅阿里巴巴？業績對中移動有啟示？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金