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溫鋼城：手遊股首選網易　料恒指本月高低位已見

22/07/2022

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

 

　　歐洲央行自2011年7月以來首次加息，正式脫離負利率政策，隔夜（21日）存款利率為0%，對港股有何影響？投資者在下周四（28日）聯儲局公布議息結果前如何自處？據報網易(09999)遊戲《暗黑破壞神：不朽》將於下周一（25日）在內地上線，股價尚有多少水位？中芯國際(00981)據報製造技術提升兩代，正在交付使用7納米技術製造的比特幣挖礦芯片，股價未反映？

 

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