溫傑：傳概股分類對紓緩中美審計爭議作用微 科技股首選美團

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

美國聯儲局將於周四（28日）公布議息結果，本港月內已跌逾千點，已反映加息預期嗎？據報內地計劃為美國上市的中概股按數據敏感程度分類，從而避免逾百間中概股被逼退市，實際上可緩解市場對中概股的憂慮嗎？恒大(03333)與多名境外債權人達成基本共識，現時內地樓盤復工率達96%，內房股有望喘穩？另外，中國鋁業(02600)收購母企雲鋁19%股權，作價逾66億元人幣，如何判斷利好作用？

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