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林家亨料本港季內加息　滙控49元可吼

28/07/2022

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　聯儲局毫無懸念地宣布加息0.75厘，主席鮑威爾罕有暗示未來或放慢加息步伐，並強調不認為美國經濟必然衰退。美股顯著上升，沉寂一時的港股有望重拾升勢？不過，亦要考慮本港短期或加息的因素，相關股份例如地產、銀行股如何是好？減持潮停不了！美團(03690)再遭非執董沈南鵬套現約12億元，股價注定受壓？

 

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