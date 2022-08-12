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溫鋼城：恒指上望20300水平　中移動53元見初步阻力

12/08/2022

嘉賓：iFAST Global Markets副總裁 溫鋼城

 

　　中移動(00941)中期純利按年增一成九，至703億元人民幣。5G ARPU發展有見頂回落跡象，雲計算等新興業務將成增長引擎？與中聯通(00762)業績比較，哪隻較有睇頭？小米(01810)昨晚發布及開始預售新一代折疊旗艦手機小米MIX Fold 2，售價高達8999至11999元人民幣。iPhone亦即將出新機，手機概念股仍可吼？

 

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