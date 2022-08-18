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林家亨料美團將被騰訊減持　騰訊短期上望325元

18/08/2022

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　騰訊(00700)收入首現負增長，集團稱未來續節流，重返增長難寄厚望？不過，管理層在釋放價值、回購方面皆有著墨，究竟騰訊有何盤算？藥明生物(02269)上季中期盈利及收入均勝盈喜預期，惟毛利率下跌、北美收入佔比增，有多大隱憂？國務院副總經理韓正強調堅決防止拉閘限電，電力股升勢斷？

 

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