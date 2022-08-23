  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

黃瑋傑：騰訊區間上移惟未確認見底　提防京東績差向下突破

23/08/2022

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　全球央行年會將至，市場重燃對美國進取加息的憂慮，美股連跌兩個交易日。不過，人民幣加速貶值，今次難重演東升西降之勢？京東集團(09618)、快手(01024)今日（23日）放榜，已公布業績的阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)、小米(01810)業績前後走勢有何啟示？騰訊績後連續兩個交易日加碼回購，股價竟已悄悄跑出？如何確認是否已見底？

 【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

02333

長城汽車

11.680

異動股

01024

快手－Ｗ

75.750

異動股

02269

藥明生物

65.450

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02333 長城汽車
  • 11.700
  • 01024 快手－Ｗ
  • 75.800
  • 02269 藥明生物
  • 65.550
  • 00493 國美零售
  • 0.247
  • 00175 吉利汽車
  • 16.520
股份推介
  • 00005 滙豐控股
  • 49.600
  • 目標︰--
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.140
  • 目標︰--
  • 00257 光大環境
  • 3.920
  • 目標︰$4.50以上
  • 01880 中國中免
  • --
  • 目標︰--
  • 01833 平安好醫生
  • 21.350
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 309.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 88.150
  • 00388 香港交易所
  • 327.400
  • 02333 長城汽車
  • 11.700
  • 03690 美團－Ｗ
  • 171.100
報章貼士
  • 01308 海豐國際
  • 23.250
  • 目標︰$27.40
  • 02057 中通快遞－ＳＷ
  • 217.000
  • 目標︰$225.00
  • 03918 金界控股
  • 6.530
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
即時重點新聞

23/08/2022 09:51  【外圍經濟】美國國債全線下挫，對沖基金押注聯儲局堅持鷹派立場

23/08/2022 09:18  【聚焦人幣】人幣中間價貶325點子穿6.85，三連跌刷兩年低

23/08/2022 08:46  【國際要聞】美韓恢復大規模聯合軍演，平壤警告或釀全面戰爭

23/08/2022 08:44  《駐京專電》人行要求五大行貸款總量穩定增長，保障地產融資需求

23/08/2022 07:50  《華爾街內望》美債孳息率上升加劇恐慌，美股下挫道指瀉643點

23/08/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１３﹒２９億元，買恒指國企沽美團

23/08/2022 08:30  【大行炒Ｄ乜】三行降郵儲行目標；富瑞、中銀國際升康師傅至買入

專題透視
人氣文章

新聞>開市Good Morning

黃瑋傑：騰訊區間上移惟未確認見底　提防京東績差向下突破
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】聯儲局料繼續派鷹，加密貨幣遭拋售
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》LPR非對稱調降撐樓市　四川限電延五日　滬指高收
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

林家謙紅館演唱會｜紅館周邊美食8大推介：台式爆餡飯團／吸睛龍蝦漢堡／酒店大廚海南雞飯／惹味川式串燒
人氣文章

風水蔣知識

辦公室風水布局：放剪刀篤住人？放水晶吸靈氣？辦公桌擺「風水陣」有無用？擺錯隨時衰過唔擺！擺放甚麼最利升職、姻緣？
人氣文章

娛樂情報

導演爆古天樂片場「精神分裂」 姜皓文拍《明日戰記》兩度中暑
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

性價比高Pet-Friendly酒店歐陸餐廳！$550吃盡西班牙烤八爪魚、澳洲和牛里脊、香草檸檬批7道菜！提供毛孩餐單，池畔山景Hea足大半天！
人氣文章

Art & Living

大館展覽「潛入你眼簾——皮皮樂迪．里思特」：以柔軟之名，凝聚堅韌之力
人氣文章

時裝延想．Nadia Tang

紅了將近40年的女王！盤點Meryl Streep 5大經典時尚電影造型，細味她在銀幕上綻放的光芒
健康好人生 Health Channel
人氣文章
長新冠長者胡亂補身，小心愈補愈虛！中醫：「陽轉陰」要盡快對症調理、補益正氣！喉嚨乾、疲倦腦霧食療推介
人氣文章
運動、做家務最易整傷手指！忽略或永久影響活動能力？手指都要拉筋熱身？
人氣文章
為甚麼食完包裝食品會肚脹放屁？與食物添加劑有關！營養師：小心這兩大脹氣「慣犯」！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/08/2022 10:53
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/08/2022 10:54
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/08/2022 10:53
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/08/2022 10:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章開市Good Morning23/08/2022
黃瑋傑：騰訊區間上移惟未確認見底　提防京東績差向下突破
人氣文章財經熱話23/08/2022
【虛幣世界】聯儲局料繼續派鷹，加密貨幣遭拋售
人氣文章中國故事22/08/2022
《神州經脈》LPR非對稱調降撐樓市　四川限電延五日　滬指高收
人氣文章財經熱話22/08/2022
《新貴邊隻好》周大福翰森製藥爆冷染藍　股價先升後回仍值博？
人氣文章專訪22/08/2022
【陶冬專訪】傑克遜年會舉行在即　惟市場難從鮑威爾掌握清晰指引（有片）
人氣文章FOCUS22/08/2022
【FOCUS】電動車新款搶灘　鋰或成下一個石油
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金