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林家亨：騰訊短期或持續反彈　港股9月走勢先低後高！

01/09/2022

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　騰訊(00700)據報擬剝離約1000億元人民幣投資組合，潛在目標公司美團(03690)、快手(01024)、知乎(02390)等科技股，騰訊系內股份股價勢將受拖累？國常會提到要促進汽車等大宗消費，舊調重提，對汽車股板塊的提振作用有多大？比亞迪(01211)又能否擺脫弱勢？SaaS股阜博集團(03738)績前股價已偷步炒上，公司上日收市後公布，中期多賺逾七成，或能進一步推升股價？內地多個部門接連出手整治光伏行業亂象，能否為積弱的光伏股帶來曙光？

 

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