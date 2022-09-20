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黃瑋傑：蟹民自救法先忘記買入價！商湯2元以上有貨難返家鄉

20/09/2022

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　隔晚美股反覆向上，港股夜期及ADR均重上18600水平，惟短期下試18235機會仍高？中石化(00386)擬斥最多25億元人民幣回購A股，惟消息早於上月底公布中期業績時披露，A股能否再被推高，繼而帶動H股？商湯(00020)連續兩日回購，惟股價連續兩日穿底，原來再有大戶轉倉！「蟹民」有何自救法？

 

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