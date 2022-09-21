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熊麗萍料騰訊減持旗下股份僅時間問題　暫不急於買入科技股

21/09/2022

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

 

　　市場觀望美國聯儲局議息結果，美國兩年期、十年期債息分別再創15年及近11年高位。科技股並非加息受惠股，惟上日可跟隨大市向上。加息陰霾下，科技股只宜短炒？騰訊(00700)第三度傳出減持旗下公司，集團澄清現時並無減持計劃及時間表。屢次傳出減磅，對集團發展前景有何啟示？呷哺呷哺(00520)首次跨賽道涉足燒烤業務，首間「趁燒」將於本周六於上海開業，估計人均消費為集團最高，集團估值有望出現重估？

 

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