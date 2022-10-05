  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

熊麗萍指港股雖反彈惟股民信心未恢復　17800點阻力大

05/10/2022

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

 

　　美股連升兩日，累升逾1500點，惟港股重陽節假期前弱勢未止，恒指今日能跟隨外圍股市反彈嗎？匯豐控股(00005)打算出售加拿大業務，並已委任摩根大通尋找潛在買家，估計相關資產總值約70億美元，折合約546億港元。消息傳出後，匯控倫敦股價收市升逾4％，ADR亦較本港假期前收市價高8％！近期匯控多次傳出分拆、出售業務消息，急忙籌錢原因何在？港股假期後復市，而內地則仍處國慶黃金周假期，疫情反覆下假期因素亦難帶動內需消費？

 

 【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

172.600

異動股

01114

華晨中國

2.710

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

82.850

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 172.600
  • 01114 華晨中國
  • 2.710
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 82.850
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 210.600
  • 00005 滙豐控股
  • 42.700
股份推介
  • 00906 中糧包裝
  • 3.510
  • 目標︰$3.55
  • 06610 飛天雲動
  • --
  • 目標︰--
  • 01093 石藥集團
  • 7.650
  • 目標︰$9.00
  • 01530 三生製藥
  • 6.020
  • 目標︰$5.99
  • 01880 中國中免
  • 208.400
  • 目標︰$210.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 82.850
  • 00700 騰訊控股
  • 276.800
  • 00005 滙豐控股
  • 42.700
  • 03690 美團－Ｗ
  • 172.600
  • 00388 香港交易所
  • 284.400
報章貼士
  • 03899 中集安瑞科
  • 8.660
  • 目標︰$10.00
  • 01818 招金礦業
  • 5.630
  • 目標︰$6.00
  • 01880 中國中免
  • 208.400
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

05/10/2022 09:30  《異動股》美匯急回，歐元英鎊升，匯控漲逾6%，渣打升逾7%

05/10/2022 09:26  恒指今日高開732點；比亞迪高開逾9%、匯控升6%

05/10/2022 09:20  【外圍經濟】新西蘭第5度加息50基點至3.5厘，仍有上調空間

05/10/2022 08:48  【新冠肺炎】新疆烏魯木齊爆疫封城，暫停所有離疆客運列車、大巴

05/10/2022 08:27  【大國博弈】華府擬加碼新措施，限制中國企業獲高效能運算技術

29/09/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５９﹒２４億元，買恒生國企沽友邦

05/10/2022 08:35  【大行炒Ｄ乜】高盛點評地產股、銀行股，大摩狠削理想３４％目標

05/10/2022 10:27  《財資快訊》美電軟報７﹒８４９７，美元兌人幣報７﹒１１６０

專題透視
人氣文章

新聞>開市Good Morning

熊麗萍指港股雖反彈惟股民信心未恢復　17800點阻力大
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】高盛點評本地地產股及銀行股　click入嚟睇下
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】加密貨幣大反彈，投資者料緊縮政策或轉向
品味生活
生活
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

回顧內房業發展
人氣文章

容我世說．張翠容

巴西大選逆流下的政變恐懼
人氣文章

吾港吾知．吾港吾知

【今日知昔】中環天星碼頭 細數四代變遷 「禾桿草」風、維多利亞風到現代主義和復古風│集體回憶
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

衣櫥的新寵：英國頂級裇衫布料名廠Thomas Mason，乾爽又通透的麻質衣物首選！
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

防腦退化？還可以減肥？5個關於膽鹼小知識！大部分人攝取不足！吃甚麼可吸收？
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

Bryanboy當上新季刊雜誌《The Perfect Magazine》主編，是KOL現象衰落先兆？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
秋天養生 | 咽喉不適、聲音沙啞、痰黏吐不出，可能是慢性咽喉炎！中醫推介橄欖茶、青果茶，清咽開聲、紓緩喉乾喉痛
人氣文章
性高潮，是女人會偽裝、男人卻樂在其中的遊戲？
人氣文章
上司於辦公室尷尬示愛，她面紅耳赤想轉身離場，但生活壓力與生命尊嚴哪一個重要？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/10/2022 10:55
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/10/2022 10:55
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/10/2022 10:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章開市Good Morning05/10/2022
熊麗萍指港股雖反彈惟股民信心未恢復　17800點阻力大
人氣文章大行報告05/10/2022
【大行炒D乜】高盛點評本地地產股及銀行股　click入嚟睇下
人氣文章財經熱話05/10/2022
【虛幣世界】加密貨幣大反彈，投資者料緊縮政策或轉向
人氣文章財經熱話03/10/2022
英撤回減富人稅　鎊匯急彈
人氣文章專訪03/10/2022
【專訪】陶冬：土耳其大碼減息應對通脹頗奇葩（有片）
人氣文章市場動向03/10/2022
數碼營商「智」有計，逆境自強創商機
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【DIVA Bonus賞你】Digital Art Fair Xperience 香港2022門票

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金