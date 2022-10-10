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溫傑：藥明生物11月存政治風險　進取股可轉吼通關股、油股

10/10/2022

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　藥明生物(02269)子公司無錫藥明生物獲美國商務部從「未經核實名單」中剔除，美國鬆綁內地企業的監管有何啟示？據報美團(03690)將進軍香港市場，對企業盈利有多大利好作用？內地黃金周完結，澳門一共錄得18萬旅客入境，濠賭股強勢會否中斷？

 

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/10/2022 11:00
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