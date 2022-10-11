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黃瑋傑：上海復旦年內跑贏同業　惟短線續受壓　或跌至250天線

11/10/2022

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　北水回歸後，港股跌市之中成交增加，後市難見起色？上周五（7日）美國商務部公布收緊對華半導體出口限制，港股半導體股上日受壓，同時費城半導體指數創兩年新低，對中美雙方而言未見其利先見其弊？內地三部門共同約談光伏企業，惟約談並非新鮮事，為何光伏股上日難止瀉？

 

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