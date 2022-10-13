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林家亨：美國限制晶片出口只影響高端晶片企業　籲勿反應過度

13/10/2022

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　港股上日觀望氣氛濃厚，雖一度轉升約200點，惟萬七點阻力大，尾市急回，最終跌逾百點收市，再次收於萬七點以下。但日線圖呈十字星待變格局，9天RSI亦落至27的超賣水平，港股有望短線反彈？據報美國政府考慮完全禁止俄羅斯鋁材產品，以回應俄軍在烏克蘭採取進一步入侵行動，當中包括可能將俄鋁(00486)納入禁制名單。消息刺激LME期鋁一度飆升逾7％，創有史以來最大升幅之一，港股鋁業股又能否借勢炒上？中共二十大前車股先行反彈，憧憬中央將在二十大會議前後公布更多扶持汽車行業政策，現時是入手汽車股的好時機嗎？

 

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