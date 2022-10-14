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溫鋼城：美債息債升勢拖累港股　恒指恐跌穿萬五點！

14/10/2022

嘉賓：iFAST Global Markets副總裁 溫鋼城

 

　　美國9月消費物價指數按年升8.2％，略高過市場預期，核心消費指數亦按年升到6.6％的40年新高，刺激美股先急跌後回升，道指高低波幅更達1500點，港股又能否跟升？未來加息步伐勢難停？據報港府正考慮放寬房地產稅和簽證的限制，設法遏制因疫情造成的人才流失，本地地產股上日應聲炒上，升勢能否維持至下周三（19日）公布施政報告當日？對本地樓市的刺激作用有多大？一河之隔的內房企就難逃債務問題！據《彭博》報道，有兩位旭輝(00884)2027年到期4.375%美元票據持有人，仍未收到應於周三到期的利息款，拖累旭輝系及一眾內房物管股急瀉，究竟現時市場對內地樓市的信心如何？中央似乎要持續出手扶持，內房行業才不致崩塌？

 

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