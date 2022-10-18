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黃瑋傑：內地失業率高企拖累內需　疫情反覆恐拖後腿

18/10/2022

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　國家統計局網頁顯示，原定今早（18日）公布的第三季國內生產總值等多項內地經濟數據將延期發布，並無提及原因及新發布日期。此舉引起市場擔憂內地經濟倒退情況，不安情緒對內地及香港股市會造成甚麼影響？內地疫情持續，國家主席習近平亦在中共二十大會議中強調堅持「動態清零」，掀起A股市場熱炒檢測概念股，連帶港股一眾醫藥相關股炒上。惟並非每隻熱炒股都是內地加強檢測的受惠股，跟炒升勢只屬曇花一現？疫情未見好轉之際，連國內最大體育用品展「體博會」都要剎停，反映中央抗擊疫情的決心勝過一切，連內需市場都可以放棄？

 

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