  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

林家亨：新世界不必急於沽貨　地產股或回落至憧憬前水平

20/10/2022

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　行政長官李家超發表上任後首份施政報告，重點在於「搶人才、搶企業」，惟樓市減辣憧憬落空，地產股集體回吐，其中新世界(00017)跌逾7％，成墊底藍籌。加息週期下，地產股繼續回調空間大？電動車龍頭TESLA(TSLA)第三季業績遜預期，對本地新能源車股有何啟示？小鵬(09868)上日急挫逾9％，創上市新低，跌勢未止原因何在？

 

 【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

137.700

異動股

00700

騰訊控股

233.400

異動股

02331

李寧

50.900

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 137.500
  • 00700 騰訊控股
  • 233.600
  • 02331 李寧
  • 50.250
  • 02269 藥明生物
  • 43.550
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 90.850
股份推介
  • 01186 中國鐵建
  • 4.030
  • 目標︰$4.89
  • 00570 中國中藥
  • 3.230
  • 目標︰$3.75
  • 00386 中國石油化工股份
  • 3.360
  • 目標︰$3.65
  • 02130 嘉泓物流
  • 6.290
  • 目標︰--
  • 01072 東方電氣
  • 11.680
  • 目標︰$14.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 233.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 69.250
  • 02800 盈富基金
  • 16.780
  • 00005 滙豐控股
  • 41.350
  • 00388 香港交易所
  • 251.000
報章貼士
  • 09995 榮昌生物－Ｂ
  • 43.900
  • 目標︰$46.50
  • 01801 信達生物
  • 27.300
  • 目標︰--
  • 01186 中國鐵建
  • 4.030
  • 目標︰$4.89
熱炒概念股
即時重點新聞

20/10/2022 10:38  【答問大會】李家超:施政報告採納意見，顯行政立法機關良性互動

20/10/2022 09:35  《中概異動》隔晚中概車股大跌，小鵬、蔚來低開7%，理想挫9%

20/10/2022 09:08  金管局紐約時段承接約30.6億港元沽盤

20/10/2022 08:31  【國際要聞】卓慧思內閣再失重臣，金融城難拾信心英鎊又跌

20/10/2022 08:29  金沙(1928)上季經調整物業EBITDA轉虧1.52億美元

20/10/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４５﹒４億元，買騰訊沽李寧

20/10/2022 08:33  【大行炒Ｄ乜】港交所績後遭大行集體降目標，巴克萊削匯控目標

20/10/2022 09:40  《財資快訊》美電跌報７﹒８４８２，美元兌人幣升報７﹒２２８８

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】港交所季績後大行點睇？花旗最熊叫沽目標$240
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】主要加密貨幣走勢平穩，山寨幣走勢分化
人氣文章

新聞>香港要聞

【施政報告】施政報告懶人包　招商搶人才+推簡約公屋一文看清！
品味生活
生活
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】施政報告顯新風格　深層次矛盾仍待解
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

升途崎嶇
人氣文章

主場·日本．Katty

大阪旅行 | 日本食評網好評！3間新上位大阪燒肉人氣店：高質和牛Omakase、近郊住宅區秘店、庶民老店炭火燒肉
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

秋冬換季！跟BLACKPINK Jennie、Liza潮著Cardigan！3種穿法、款式令婆婆單品立變時尚穿搭
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

香港樂壇歷史興衰更替：從側面窺全貌，欣賞歌手及組合貢獻，冷門偏峰更優質
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

硯台是古代公主嫁妝？文房四寶還看墨硯！速覽代表大雅的鑑藏
健康好人生 Health Channel
人氣文章
類鼻疽｜至今錄得29宗個案！可致腦膜炎、敗血症！暴風雨後特別易感染？哪些人屬高風險群組？一文睇清類鼻疽病徵+預防方法
人氣文章
天氣轉涼起床著地腳踭痛？是足底筋膜炎！與勞損、氣血、肝腎虛弱有關！中醫教滋補肝腎、按穴位紓緩痹痛
人氣文章
IVE研發手機程式！人工智能實時偵測長者活動，提供居家復康訓練，減再跌倒風險
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/10/2022 11:10
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/10/2022 11:10
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/10/2022 11:10
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/10/2022 10:44
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章大行報告20/10/2022
【大行炒D乜】港交所季績後大行點睇？花旗最熊叫沽目標$240
人氣文章財經熱話20/10/2022
【虛幣世界】主要加密貨幣走勢平穩，山寨幣走勢分化
人氣文章香港要聞19/10/2022
【施政報告】施政報告懶人包　招商搶人才+推簡約公屋一文看清！
人氣文章中國故事19/10/2022
《神州經脈》多房企擬發境內債　滬指錄兩連跌　外資連三日出逃
人氣文章香港要聞19/10/2022
【施政報告】李家超：有信心招攬3.5萬人才　七年方退稅不希望炒賣
人氣文章財經熱話19/10/2022
《盤後部署》施政報告提加速造地 地產股拖累恒指收挫403點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金