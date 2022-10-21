溫鋼城：市弱要選優質股 吼實跌完識彈股份！

嘉賓：iFAST Global Markets副總裁 溫鋼城

上日下午後傳出內地有意放寬入境檢疫安排至「2+5」，即指兩天閉環防疫集中隔離加五天居家自我健康監測。消息傳出後隨即刺激A股航空股爆升，惟港股無論是大市、抑或相關復常概念股都「跟唔足」A股升幅，原因何在？現時港股弱勢難扭轉？2018年至今的「大熊市」仍會維持一段時間？據報工信部緊急會晤芯片企業，評估美方限制的影響，對國產芯企而言反而是「信心之會」？憧憬國家力撐芯片行業，追入芯片股又有肉食嗎？中美角力持續下，投資芯片股有何利弊？

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