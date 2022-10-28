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溫鋼城：恒指恐下試12200　視乎企業盈利表現

28/10/2022

嘉賓：iFAST Global Markets副總裁 溫鋼城

 

　　大摩下調對恒指、A股明年年中的目標，預測恒指最熊落至12200點，即約2008、2009年金融海嘯時水平，現市況與當時情況有何異同之處？兩桶油公布第三季業績，不論是純利、收入、每股盈利按年都達雙位數升幅，強勢可持續多久？現價吼唔吼得過？火電股上日齊齊捱沽，今季度虧轉盈憧憬落空？火電股難翻身？

 

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