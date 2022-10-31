溫傑：恒指難估底 港股現外資沽貨訊號 短線難見資金泊入

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

恒指期結日再失萬五點大關，再見13年半新低14770點，10月未埋單已累跌逾13％，恒指現時跌勢喘定未？本周迎來國際金融領袖投資峰會開幕，又能為股市帶來反彈動力嗎？國際貨幣基金組織(IMF)年內再度下調內地今年的經濟增長預測至3.2％，對內地股市、以至港股又會造成甚麼影響？內地經濟復甦是否一如IMF預期般悲觀？IMF此預測為內需股的「死亡之吻」？比亞迪(01211)第三季業績符合盈利預期，惟首三季增長強勁，反而是第四季增長放緩的先兆？

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