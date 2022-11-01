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黃瑋傑：內地經濟放緩不意外　短線仍受累疫情防控

01/11/2022

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　美國國會中期選舉前夕，美國總統拜登再度抨擊石油公司，促請公司石油增產回饋市民，否則將會立法徵收暴利稅。暴利稅是否勢在必行？油價已見年內高位？龍湖(00960)上日因主席辭任的消息，股價一度急插至11年低，惟仍獲大行唱好，而且上日更於現貨主板市場錄得淨主動買入，反映有投資者趁低撈貨？內房股弱勢，投資者不宜沾手？

 

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