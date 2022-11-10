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林家亨：料恒指於20天線水平整固　喘定後才有望回升

10/11/2022

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　港股本周喘喘氣連跌兩日，恒指上日（9日）收挫近200點，雖跌仍守得住20天線，成交亦維持逾千億。惟北水中止連續24個交易日淨流入，對後市走向有何啟示？北水停買，對大市氣氛又會有甚麼影響？瑞聲科技(02018)今日（10日）派第三季成績表，上日受惠內地蘋果耳機供應鏈商歌爾股份被剔出「果鏈」傳聞帶動，早段一度升逾一成四，收市升幅大為收窄至約3％，績前如何部署？內房上日逆市大升，佔據藍籌榜首五位，但中央屢扶持亦難改善內房企根本財務困局，要炒內房轉身要夠快？

 

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