林家亨：料恒指於20天線水平整固 喘定後才有望回升

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

港股本周喘喘氣連跌兩日，恒指上日（9日）收挫近200點，雖跌仍守得住20天線，成交亦維持逾千億。惟北水中止連續24個交易日淨流入，對後市走向有何啟示？北水停買，對大市氣氛又會有甚麼影響？瑞聲科技(02018)今日（10日）派第三季成績表，上日受惠內地蘋果耳機供應鏈商歌爾股份被剔出「果鏈」傳聞帶動，早段一度升逾一成四，收市升幅大為收窄至約3％，績前如何部署？內房上日逆市大升，佔據藍籌榜首五位，但中央屢扶持亦難改善內房企根本財務困局，要炒內房轉身要夠快？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看