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熊麗萍：芯片股向上僅受氣氛帶動　行業盈利仍未見底

16/11/2022

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

 

　　市場氣氛明顯好轉，港股連升三日，累升逾2000點，成交亦連續兩日企穩2000億以上。內地推出優化防控「20條」，市場憧憬內地逐步放寬防疫政策，內地餐飲股及濠賭股均落鑊炒上，如炒復甦概念，兩者如何選擇？股神巴菲特增持台積電，刺激港股一眾芯片股向上，惟芯片股仍處中美角力風眼位，投資者需如何提防政策風險？

 

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