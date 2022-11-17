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林家亨：恒指已見年內新低　保歷加通道頂宜走貨獲利

17/11/2022

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　恒指上日（16日）最多跌311點，尾市跌幅大為收窄，收市只跌86點，報18256點，仍處50天線之上，現市底已轉強、無懼輕微回吐？萬八支持力度大嗎？騰訊(00700)第三季多賺1％至399億元人民幣，好過市場預期，惟收入及毛利均跌，如何解讀這份「好過市場預期」的業績？或許是市場預期過份保守？手機孖寶現侵權糾紛，瑞聲科技(02018)附屬公司遭舜宇光學(02382)提告，指控發明專利及實用新型專利侵權，上日兩者股價均挫，官司纏身，股價雙雙無運行？手機設備股前景難望樂觀？

 

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