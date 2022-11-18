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溫鋼城：恒指已見年內低位　季檢料加科技股惟數量不多

18/11/2022

嘉賓：iFAST Global Markets副總裁 溫鋼城

 

　　恒指弱勢未止，上日最多跌544點後跌幅逐步收窄，收市跌210點，收市險守萬八點大關，成交略縮至1525億元。今日收市後將公布恒指季檢結果，甚麼股份染藍呼聲最大？惟近年多隻染藍股都難逃「染藍魔咒」股價續跌，這批股份股價後向又會如何發展？阿里巴巴(09988)第二季由盈轉虧，主要受疫情影響消費需求減少。集團同時回購加碼，由150億美元增至400億美元，反映公司對前景有信心？如何解讀這份業績？同樣已公布業績的網易(09999)，績前已有震撼彈！獲微軟收購的美國遊戲開發商動視暴雪宣布與網易「分手」，結束14年合作關係，將於內地暫停多數遊戲服務，對網易股價衝擊有多大？網易在內地遊戲市場的地位會否失勢？今日輪到京東集團(09618)出第三季成績表，績前如何部署？

 

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