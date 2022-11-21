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溫傑：恒指成份股機制轉變　被剔出股份重返藍籌非難事

21/11/2022

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管溫傑

 

　　恒指上周波幅約千點，萬八點阻力較大，大市成交續縮，升勢唞氣後有力挑戰萬九點嗎？大市還欠甚麼催化劑？恒指季檢結果出爐，藍籌數目增力至76隻，但仍未達到今年年中訂下的初步目標80隻，新增染藍股份中，哪隻有望逃過染藍魔咒？哪隻又可以跑出？京東集團(09618)收入增逾一成，經調整淨利潤更大升近一倍，遠好過市場預期，比比解構支撐經調整淨利潤強勁增長之謎，同時分析港近股價分歧原因。同系京東物流(02618)業續同樣理想，惟股價無起色，原因何在？

 

 

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