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熊麗萍：大市不排除回落至17000水平　屬健康調整

23/11/2022

 嘉賓:駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

 

　　大市已連跌第五日，累計回調918點，屬健康調整抑或應驗世界盃效應？中字頭股份昨日(22日)離奇集體逆市向上，或與內地官員出口術有關，惟股份估值仍然偏低，不宜沾手？上日為墊底藍籌的美團(03690)本周五(25日)將公布第三季業績，業續值得期待嗎？業績前有何部署策略？另外，嘉賓將會分析同程(00780)與快手(01024)第三季業績表現！

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